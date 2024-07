Trema Techno retorna ao Sub do Conic neste sábado (3/8)

De volta ao Conic, a festa Trema Techno promove mais uma edição repleta de música eletrônica neste sábado (3/8). O line-up do retorno é composto totalmente por DJs brasilienses: Marceline, Leriss, Maze One, Oblongui, Venom, Barbie Melo e Juk!tos animarão o evento até o amanhecer.

Idealizada pelos DJs Maze One, Oblongui e Data Assault no final da pandemia, a festa surgiu como uma resposta à necessidade de reconectar as pessoas por meio da música e da dança após um período de isolamento e perdas. Maze One afirma que cada edição eleva a entrega de experiências sonora e visual. "Observamos um renascimento vibrante da cena techno em Brasília. Nossa presença reafirmou que há um espaço fervilhante para a vertente na cidade. Isso enriquece a cena local", argumenta.

Mariana Uchoa faz parte do público fiel da festa (foto: TECHNOGAMIA)

O DJ ressalta que a Trema é um catalisador para o desenvolvimento artístico na comunidade local, que combina a experiência de DJs consagrados com o frescor de novos talentos: “Essa mistura promove uma troca constante de conhecimento e inspiração, contribuindo significativamente para o crescimento e a diversificação da cena musical regional." Com uma assinatura sonora única, a curadoria seleciona artistas que garantem uma experiência intensa e catártica.

Ao incorporar arte, tecnologia e design, os elementos visuais são planejados para complementar a atmosfera. A estética é de autoria do designer Uirá, que trabalha com experiências sensoriais e imersivas. O DJ Oblongui explica que o foco da Trema é valorizar e promover talentos locais e colaborar com outros coletivos musicais, como o Beco Elétrico.

"Acreditamos no potencial de crescimento do techno e aspiramos expandir ainda mais nosso alcance. Estamos comprometidos em manter os preços acessíveis e escolher locais que sejam inclusivos com o transporte público, democratizando o acesso à nossa cultura musical vibrante", defende Oblongui.

Atração da festa pela quinta vez, a DJ Marceline tem espaço para investir na sonoridade violenta que prefere tocar. O público energético reage muito bem aos sets, resultado de pesquisas da DJ. “Podem esperar muito Drum N Bass e techno ácido com muito grave ”, antecipa. Ela comenta que o projeto sempre a acolheu muito bem e valoriza artistas transsexuais na discotecagem. Marceline avalia a importância do evento por ser uma das únicas festas em Brasília com uma sonoridade agressiva e com um público fiel.

DJ Marceline traz ritmos agressivos para o evento (foto: Pedro Travassos)





Serviço

Trema Techno

No sábado (3/8), das 22h às 6h, no Sub do Conic (Edifício Venâncio II Conic). Ingressos a partir de R$25 no site Shotgun. Não recomendado para menores de 18 anos.