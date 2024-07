Festa Fairy comemora edição de aniversário nos sábado no Birosca

Em comemoração de um ano da festa, a Fairy retorna ao Birosca do Conic em grande estilo neste sábado (6/7). A música ficará por conta de Nana Antun, Victor Eloi, Guifa, Ítalo Ultraviolence & Luísa Rodrigues e a DJ Marceline. Performances de GG Limona, Gabi Almeida e Cassandra Monster & Cookie B’ também farão parte da programação.

Festa Fairy (foto: Fabio Bonini / @vctrdnz)

A festa é caracterizada por vertentes alternativas da música pop, como o hyper pop e o kpop. A edição de aniversário é temática de Brat, novo álbum da cantora Charli XCX. Marceline afirma que o repertório estará repleto de músicas do lançamento da cantora, além de outras vozes influentes do gênero: “Aproveitei para montar o set com novas músicas da minha cantora favorita , a Shygirl, que lançou o álbum Club shy.”

Marceline alega que sempre flertou com a possibilidade de tocar na Fairy, e finalmente chegou o momento. “O que torna a festa única é a sonoridade. Por ser um evento de nicho, o público é muito fiel. Atualmente não tem outros projetos que entregam o que a Fairy entrega”, diz a DJ.

Autodidata desde a pandemia, Marceline traz referências de pessoas trans da música eletrônica na montagem dos trabalhos: “Elas sempre me inspiraram a trazer a minha identidade nas pistas que toco, isso me incentiva muito”. Com um estilo musical acelerado, a DJ remixa as músicas das artistas preferidas.

A DJ Marceline será uma das atrações do evento (foto: Pedro Lacerda)

Helder Ferreira, responsável pela divulgação, explica a escolha da temática Brat: “O verde marcante do lançamento tem uma identidade visual forte. Revolucionou a internet, eu não paro de escutar as músicas”. Ao chamar a atenção do público, a cor também ajuda na divulgação.

A festa promove ainda um sorteio de um vinil exclusivo do disco de Charli XCX, um pôster autografado pela cantora, um combo de gin e energéticos e um par de ingressos. “Toda edição tem um sorteio, vários álbuns icônicos foram sorteados. Já teve da Lana del Rey, da Beyoncé e da Miley”, diz Helder. Os interessados podem concorrer no perfil do Instagram do evento.

As performances geralmente são feitas por drag queens e travestis ao som da música dançante. Helder ressalta que as pessoas em Brasília estão acostumadas a ouvir um tipo de pop genérico e a Fairy traz o som alternativo: “A festa vem com outro intuito. São as músicas que a minha bolha conhece.”





Serviço

Festa Fairy

No sábado (6/7), das 22h às 6h, no Birosca do Conic (Sds bloco E loja 3). Não recomendado para menores de 18 anos. Ingressos: a partir de R$25, no site Shotgun.