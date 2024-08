Deborah Secco confirma produção de 'Bruna Surfistinha 2'

Sucesso de bilheteria em 2011, o filme Bruna Surfistinha ganhará uma sequência. Bruna Surfistinha 2 também terá Deborah Secco como protagonista e Marcus Baldini como diretor. A atriz divulgou no Instagram o início da produção do novo filme, que será produzido pela Tv Zero.

Em vídeo nas redes sociais, Deborah Secco comenta: “É um dos personagens mais importantes da minha vida, uma personagem que mudou tudo, me fez ser uma pessoa diferente, um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive. Ela tem muita história para contar, achei que isso não ia acontecer. Estou nervosa e ansiosa porque ela é muito importante pra mim”.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)



O primeiro filme alavancou a carreira de Deborah e levou 400 mil pessoas para o cinema no primeiro final de semana, 13 anos atrás.



