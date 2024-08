Nova série de investigação e cowboys estreia nesta sexta na Apple TV+

A Apple TV+ divulgou a data de estreia oficial da série Cowboy Cartel: Segredos obscuros nas corridas de cavalos, lançada nesta sexta-feira (2/8) na plataforma de streaming.

A produção da série terá quatro episódios que contam a história verídica do improvável herói Scott Lawson, um agente novato do FBI que incriminou os irmãos Treviño, líderes de um dos maiores carteis do México. Enquanto os irmãos aterrorizavam a população na busca por poder e dinheiro, Scott se encarregava de investigar a fundo as falcatruas e infiltrar-se no cartel para descobrir a operação internacional de lavagem de dinheiro dos irmãos Treviño. A série documental entrevista, pela primeira vez, o agente do FBI Scott Lawson, responsável pelo caso.

A série Cowboy Cartel: Segredos obscuros nas corridas de cavalos conta com os produtores executivos Dan Johnstone (Império do Crime: Cartel Americano), Eric Newman (Narcos), Steve Michaels (Império do Crime: Cartel Americano) e Jodi Flynn (Império do Crime: Cartel Americano), com direção de Dan Johnstone e Fernandez.