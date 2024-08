Lula posta foto com Rebeca Andrade e parabeniza atleta por prata em Paris

Minutos após a conquista da prata pela ginasta Rebeca Andrade em Paris, o presidente Lula publicou uma foto ao lado da atleta e parabenizou Rebeca pela conquista da medalha. "Parabéns pela segunda medalha na prova individual mais completa da ginástica artística. Orgulho do nosso país"

Rebeca Andrade conquistou um bronze inédito na disputa da ginástica por equipes na terça-feira (31/7) ao lado de Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares e nesta quinta-feira (1°/8) teve bom desempenho na disputa individual, conquista a prata com 57,932 pontos. A ginasta brasileira ficou atrás apenas da americana Simone Biles.

A história de Rebeca

Nascida em Guarulhos, São Paulo, Rebeca começou a treinar aos 4 anos de idade. Ela vem de uma família de sete irmãos e toda a renda da casa era proveniente da mãe, que era empregada doméstica. Apesar da grande evolução na modalidade, ela ficou alguns períodos sem treinar por falta de recursos.

Superando todas as dificuldades, é dona de um currículo inédito na ginástica artística: tem um ouro no salto e uma prata no individual geral, conquistadas em Tóquio, e o bronze por equipe em Paris. Além das três medalhas olímpicas, tem nove pódios em mundiais, três ouros, quatro pratas e dois bronzes.