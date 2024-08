Alexandre Menezes revisita a arquitetura colonial na mostra Mineiridades

O Espaço Cultural STJ recebe a mostra Mineiridades a partir desta quarta-feira (7/8). A exposição busca homenagear a cidade de Minas Gerais sob o olhar arquitetônico. A mostra Mineiridades ficará em cartaz até o dia 4 de setembro.

A exposição homenageia Minas Gerais por meio de releituras arquitetônicas realizadas pelo artista plástico e arquiteto Alexandre Menezes. A exposição reúne 30 telas em tinta acrílica, todas voltadas para a arquitetura colonial. Mineiridades busca representar a cidade com todo aspecto simbólico para além do que pode ser visível.

O projeto Mineiridades foi selecionado para exposição através do edital público 2/2023 do Espaço Cultural do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) . Será realizado um coquetel de abertura na quarta-feira (7/8), às 18h30.





Serviço

Mostra Mineiridades - Alexandre Menezes

De 7 de agosto a 4 de setembro, de segunda à sexta, das 9h às 19h, no Espaço Cultural STJ (Edifício dos Plenários 2º andar/Mezanino). Entrada Franca