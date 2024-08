Charli xcx aparece ao lado de Billie Eilish em videoclipe de 'Guess'

O mês de agosto começou muito bem para os fãs de música pop. Isso porque Charli xcx anunciou nesta quinta-feira (1/8) o videoclipe do remix de Guess, dando sequência à série de ótimos lançamentos desde que iniciou a era Brat — nome do sexto álbum de estúdio da cantora e compositora natural da cidade de Cambridge, no Reino Unido. No anúncio, feito via redes sociais, Charli confirmou a participação da também cantora Billie Eilish na nova versão de Guess, o que fez o suspense que pairava entre os internautas desde que havia divulgado a capa do single acabar.

Na imagem que ilustra capa da faixa — fotografada pelo amigo pessoal de Charli, o fotógrafo Terrence O’Connor —, é possível identificar Billie Eilish que, ultimamente, tem apostado em um visual considerado mais “masculino”. Canção e clipe foram lançados nesta quinta-feira (1), às 19h.







Na canção original — presente exclusivamente na versão deluxe de Brat —, Charli constrói os versos de maneira sarcástica ao perguntar repetidas vezes “você quer adivinhar a cor da minha roupa íntima”. Desde que foi lançado, Brat tem sido amplamente aclamado por emular os beats e ritmos acelerados dos clubs londrinos de música eletrônica.

Com a nova versão de Guess, Charli totaliza cinco remixes lançados em um período de menos de cinco meses. Von dutch, primeira canção de trabalho do álbum mais recente, por exemplo, ganhou duas versões inéditas: uma com Addison Rae e o produtor musical A.G. Cook e a outra com os músicos de dubstep — variação de música eletrônica surgida em Londres (Inglaterra) — Skream e Benga.

Confira clipe inédito de Guess com participação da cantora norte-americana Billie Eilish:

*Estagiário sob supervisão de Pedro Ibarra