Coldplay divulga single com parceria do DJ brasileiro Zerb

A banda Coldplay lançou, nesta sexta-feira (2/8), uma versão da música de sucesso feelslikeimfallinginlove, com o DJ e produtor musical brasileiro Zerb. A parceria já está disponível nas plataformas digitais. Também foi divulgado um videoclipe da canção no canal do YouTube do grupo britânico.

A colaboração foi criada durante os shows do Coldplay no estádio de Düsseldorf, na Finlândia. O material audiovisual foi filmado pelo vocalista Chris Martin e pelo pianista Jonny Buckland. O vídeo foi gravado nas ruas de Helsinque, capital finlandesa, no início desta semana.

feelslikeimfallinginlove é a primeira faixa do próximo álbum do Coldplay. Intitulado Moon music, o disco será lançado no dia 4 de outubro. Este novo projeto também visa promover a sustentabilidade: cada LP será composto 100% de garrafas plásticas recicladas, ou seja, serão nove garrafas por disco.