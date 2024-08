K-Festival: Brasília recebe festival de cultura coreana neste fim de semana

Brasília recebe neste fim de semana o K-Festival, um festival de cultura coreana com shows de k-pop, bebidas especiais, culinária coreana e meet & greet. Uma das atrações do evento é o grupo NTX, que esteve nesta sexta-feira (2/8) no DF Alerta, da TV Brasília.



Leia também: Planaltina sedia 4ª Feira Nacional da Uva e do Vinho

A banda está pela primeira vez no Brasil. "Nos preparamos muito para o nosso show. Viva o Brasil", disse um dos integrantes. Entre as músicas do NTX estão Problematic, Holy grail, Kick it the door, Ivy booth, Just once.

Leia também: Documentário sobre Fernanda Young ganha trailer e cartaz inéditos

A influenciadora Amanda Mituyama também está entre as atrações. Ela vai compartilhar dicas de maquiagem e skincare. No Instagram, ela conta com mais de 220 mil seguidores. Nas 400 postagens do seu perfil, ela fala sobre produtos para a pele e dicas de beleza.

O festival começou às 14h desta sexta e vai até domingo (4). O evento ocorre no Parque da Cidade, no estacionamento Ana Lídia. Confira a programação completa:



Palco Hall Yu

Sexta-feira (2/8):

Concurso Cover: semifinal - 13h

Arena Random Play Dance: DJ Mikefly - 18h20

Apresentação Heron - 18h50

Papo com Kelly: moda dos doramas - 19h20

Papo com Paty e Isa Lustosa - 19h40

Show com o embaixador Sr. Lim ki-Mo (Guilherme Lima) - 20h

Ilusionismo com Shoi - 20h30

Apresentação Mo - 21h

Bate papo com Kai e Aline - 21h30

Balada NEXT: Stay - 23h



Sábado (3/8)

Papo com Carol Pardini - 14h

Papo com Amanda Mituyama - 14h30

Dança Tradicional Coreana - 15h

Papo com Shoi: ilusionismo - 15h30

Apresentação de Taekwondo - 16h

Papo com Heron - 16h30

Final do concurso K-Drama Cosplay - 17h

Show Mariana Tollendal - 17h30

DJ MikeFly - 18h10

Apresentação do Grupo Westay - 18h50

Solenidade - 19h40

Apresentação Tradicional Coreana (Kim Dongheuk e Gu GyeonGhun) - 19h50

Show com o embaixador Sr. Lim ki-Mo (Guilherme Lima) - 20h15

DJ MikeFly - 20h40

Show do NTX - 21h10

Balada NEXT: 2000 - 23h



Domingo (4/8)

Concurso Cover: final - 11h

Premiação concurso Cover - 13h

Apresentação de Taekwondo - 13h30

Dança Tradicional Coreana - 14h

Arena Random Play Dance: DJ Mikefly - 14h30

Papo com Lhays Macedo (dubladora) - 15h

Apresentação Tradicional Coreana (Kim Dongheuk e Gu GyeonGhun) - 16h

Apresentação do grupo Mayday - 16h30

DJ Won - 17h30

Show do NTX - 18h30



Palco K-ramelo

Sábado (3/8)

Arena Random Play Dance - 13h30

Sorteios - 14h

Arena Random Play Dance - 14h20

Entrevista - 15h

Arena Random Play Dance - 15h

Entrevista / sorteios - 15h30

Encontro NTFul - 16h

Domingo (4/8)

Arena Random Play Dance - 13h30

Interação e brincadeiras - 14h

Entrevista com Carol Pardini - 14h20

Entrevista com Amanda Mituyama - 15h

Entrevista - 15h30

Moda dos Doramas - 16h

Arena Random Play Dance - Mikefly - 17h