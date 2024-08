Vera Reichert reflete sobre os biomas do planeta em fotos expostas no MAB

A exposição Espelhos D’água, de Vera Reichert, revela como diferentes biomas reagem à água. Com curadoria do artista visual André Venson, as fotografias subaquáticas serão expostas a partir desta quarta-feira (7/8), no Museu de Arte de Brasília (MAB).

A artista visual Vera Reichert captura, há mais de 30 anos, a água em diversas formas. A exposição conta com recursos interativos inéditos criados pela artista e convida à conscientização sobre a importância da preservação e do uso responsável das fontes e mananciais de água do planeta.

Espelhos D’agua reúne fotografias, vídeos, instalações e esculturas que capturam a beleza do recurso hídrico. Uma gota espelhada e Um backlight da lua, curta-metragem sobre o trabalho da artista, complementa a exposição, oferecendo ao público uma experiência visual e sensorial. A exposição ficará em cartaz até o dia 3 de novembro.





Serviço

Espelhos D'água

De Vera Reichert. Abertura nesta quarta-feira (7/8), às 18h, no Museu de Arte de Brasília (MAB SHTN Trecho 1, projeto Orla Polo 03). Classificação Livre. Entrada Franca.