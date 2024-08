Ana Cañas retorna a Brasília com show especial para o festival Coma

As noites do CCBB Brasília têm sido musicais desde 3 de agosto, com apresentações especiais de artistas de relevância nacional bo festival CoMA. A principal atração desta quarta (7/8) é Ana Cañas, que vem para Brasília com um repertório diferente pela primeira vez em anos. Acostumada a cantar sucessos no bloco MamaTá Difícil e que estava em turnê com um show especial em que apenas apresentava a obra de Belchior, a artista volta a cantar faixas autorais para o público da capital.

A paulista tem uma carreira de sucesso tanto autoral, quanto como intérprete fez, recentemente, uma das turnês mais bem-sucedidas do período pós-pandemia. O show Ana Cañas canta Belchior rodou o Brasil e lotou teatros e praças públicas em mais de 180 datas. A apresentação ganhou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) de show do ano em 2022 e teve um minidocumentário e uma gravação ao vivo lançados nas plataformas digitais. Foi um ponto de virada na trajetória de Ana Cañas.

Esse passo em direção ao escuro e à incerteza após tanto sucesso pode dar medo. “Dá sim, não vou mentir. Foram quatro anos dedicados ao Belchior e foi um projeto que me trouxe muitas alegrias e aprendizados, mergulhei de corpo e alma”, afirma a cantora em entrevista ao Correio. Contudo, ela encara o processo com naturalidade. “Estou bastante animada com o ciclo novo pois tudo se renova e seguimos em frente, a vida do artista é sobre isso”, complementa.

O show do Coma faz parte de um novo momento na carreira. “Lanço disco novo ainda no segundo semestre mas, enquanto o disco não chega, será um show com versões para Rita Lee, Cazuza, Legião Urbana e, claro, Belchior — além das autorais”, adianta a artista, que se diz honrada e feliz de ter a oportunidade de se reconectar com os fãs de Brasília, dos quais sente saudade.

O show da noite desta quarta ainda não terá músicas novas. Com o disco guardado a sete chaves e no processo de mixagem, Ana decidiu cantar o que fez parte da trajetória até então para, em comunhão com o público, virar a página. “Escolhi as músicas que amo e que ouvi a vida inteira, estou aproveitando esse momento para celebrar os artistas que mais admiro”, pontua.

Três perguntas para Ana Cañas

Você está voltando a Brasília para tocar suas próprias músicas após alguns shows de intérprete. Qual a importância de reconectar o público da cidade com a sua música?

Tenho um carinho muito especial por Brasília, sempre fui recebida com muito amor pela cidade! Ao longo de toda a minha carreira, foram sempre shows lindos. Voltar com canções autorais e algumas releituras, com certeza, vai ser muito emocionante!

Você está trabalhando em um novo disco. O público pode esperar surpresas e faixas novas no show?

Sim, estou finalizando o disco — mixando, mas a gente não pode tocar as faixas inéditas ainda, infelizmente. Esse é o disco mais importante que fiz até aqui, com músicas que foram escritas durante anos e ficaram guardadas. Todas elas são histórias reais, situações que vivi e falam de sentimentos muito profundos. Mas ele chega em breve e eu estou muito feliz de concretizá-lo. Estou trabalhando com um empresário muito experiente e querido, uma figura muito amada e que tem me norteado bastante nesse futuro. Foi um encontro muito feliz!

Mesmo com uma carreira bonita e de destaque, foi com o Belchior que você rodou mais intensamente o Brasil. Como foi essa experiência?

Sim, esse projeto mexeu com minhas estruturas existenciais e filosóficas — para além da intérprete. Foi uma jornada muito bonita, a mais importante da minha caminhada até aqui. Belchior me ensinou, essencialmente, que precisamos externar as experiências sólidas e reais através da poesia... isso, eu carregarei para o resto da minha vida. Mas como ele mesmo escreveu: "o novo sempre vem"! E aqui estamos, abraçando o insondável com alegria e de forma alvissareira.

CoMA no Correio

Ao longo do mês de julho, o Correio fará, nos meios on-line e impresso, um passeio entre as atrações do Festival CoMA, contando um pouco sobre a história dos artistas, relação com a capital e as expectativas para os shows no festival.