Cia. Infiltrados faz intensivo de teatro sobre Vinicius de Moraes

A Cia. Infiltrados leva o espetáculo Vinicius ao palco do Espaço Semente, espaço tradicional de cultura do Gama, às 19h. A entrada para a peça é gratuita e o espetáculo estará em cartaz até o dia 11 de agosto. A peça tem encenação feita de forma integral para o público com interpretação em libras. Além do espetáculo, o projeto Vinicius no Gama oferece uma oficina de teatro gratuita no dia 14 de agosto, com 30 vagas. As inscrições podem ser feitas através do link.

A peça Vinicius conta a história de vida do poeta, dramaturgo e jornalista Vinicius de Moraes apresentando seus amores, amizades e parcerias de música e de palco. O grupo Cia. Infiltrados fez sua estreia em 2015 e conta com mais de 100 temporadas realizadas, “É uma alegria podermos levar essa experiência imersiva para mais pessoas, fora do Plano Piloto, para que mais pessoas possam conhecer melhor quem foi Vinicius”, afirma Abaetê Queiroz, diretor e idealizador da peça, em nota.

Todas as canções do espetáculo Vinicius são apresentadas ao vivo. O repertório musical exibe composições memoráveis do artista como Pra que chorar, Chega de saudade, Água de beber, A tonga da mironga do kabuletê e Garota de Ipanema. O grupo oferece também uma oficina de teatro gratuita, que será ministrada pelo diretor da peça, Abaetê Queiroz. O curso começa no dia 14 de agosto e tem duração total de quatro meses. As aulas ocorrem toda quarta-feira, das 14h30 às 17h30, no Espaço Semente. O único pré-requisito é a idade mínima de 16 anos. São 30 vagas destinadas a pessoas que residem no Gama e região.





Serviço

Espetáculo Vinicius

Até o dia 11 de agosto no Espaço Semente no Gama (Setor Central - Gama, Brasília-DF), a partir das 19h. Entrada gratuita e o ingresso pode ser retirado através do link.





Oficina de Teatro

No dia 14 de agosto no Espaço Semente no Gama (Setor Central - Gama, Brasília-DF), das 14h30 às 17h30. Inscrições gratuitas através do link.