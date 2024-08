Música póstuma de Marília Mendonça será lançada em reality da Globo

Rio de Janeiro — Na manhã desta quinta-feira (8/8), os Estúdios Globo sediaram uma coletiva de imprensa sobre o novo reality show da emissora, Estrela da casa. Durante o evento, o diretor de televisão Boninho confirmou a participação de uma ex-parceira de Marília Mendonça, que, durante o programa, lançará uma canção póstuma da cantora.

Formato original da Rede Globo, Estrela da casa é um reality de competição musical com dinâmica de convivência. Apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima, a atração tem estreia marcada para a próxima terça-feira (13/8).

O Correio esteve presente na ocasião e acompanhou o bate-papo com equipe técnica e produção do programa. Participaram da coletiva Ana Clara e Maiana Timoner e Rodrigo Dourado, gerente de produção e diretor artístico do programa, respectivamente. Realizada no Centro de Produção de Realities, a imprensa foi recebida em um dos cenários do futuro programa.



