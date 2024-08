Marília Mendonça: saiba quem vai cantar no tributo à cantora

O Spotify divulgou os artistas que participarão do tributo à Marília Mendonça, marcado para o dia 5 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo. O line-up conta com nomes como: Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto e Cristiano.

Organizado pelo Spotify Brasil, o evento será o maior já organizado pela plataforma mundialmente. O objetivo é celebrar as conquistas passadas de Marília e conectar a música atemporal da cantora com a nova geração de ouvintes que continuam a se inspirar nela.

A homenagem foi celebrada por Dona Ruth, mãe da sertaneja. "Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz", disse ela.

Leia também: Netflix lança primeiro trailer da animação Enfeitiçados

Marília foi e continua sendo um grande destaque da música sertaneja. Ela se tornou a artista mais ouvida da história do Spotify no Brasil, a única a ser a mais ouvida no país por três anos, e a a primeira artista brasileira a alcançar mais de 10 bilhões de streams.

Nas redes sociais, Péricles, Luísa Sonza e Zé Neto e Cristiano agradeceram o convite para participar do tributo. "Obrigado Spotify e equipe Marília por esse convite, meu coração sempre sorri por você Marília", disse Péricles. "Vai ser lindo", celebrou Sonza. "Que honra, contando os dias aqui já!", escreveu a dupla sertaneja.

Apesar das boas notícias, o evento também está envolvido em polêmicas. A dupla Maiara e Maraísa, que eram grandes amigas de Marília, negaram participar do tributo. Por conta disso, Dona Ruth deixou de seguir as artistas. Além dela, o irmão, João Gustavo, também seguiu o mesmo caminho.

Maiara recusou o convite por não ter condições psicológicas de fazer o show, devido a carga emocional que o palco levaria à ela. O Allianz Parque, que será palco do This is Marília Mendonça, foi onde o trio gravou o projeto As patroas.