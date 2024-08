Wanessa Camargo revela acordo com Marcus Buaiz após fim do casamento: "Dolorido"

Wanessa Camargo abriu o coração sobre o ex-marido, Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10, e que atualmente é noivo da atriz Isis Valverde.



"Dolorido"

Em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band, a cantora detalhou como buscou superar o fim do casamento com o empresário, que foi anunciado em 2022. "No primeiro ano foi um processo mais dolorido. Mas hoje eles estão bem, estão vendo o pai feliz e estão me vendo bem. Com o tempo vão compreendendo as coisas. De vez em quando rola um: ‘Estou com saudades do pai’. Mas estão super bem", disse.

Apesar das dificuldades, Wanessa Camargo disse ter feito um acordo com Marcus Buaiz, em prol de não prejudicar o futuro da relação deles com os filhos. "Eu e o Marcus entendemos desde o começo que independentemente de qualquer situação que a gente tivesse que ajustar entre a gente como casal, a gente faria o melhor. Somos filhos de pais separados e sofremos com isso", explicou ela, que é filha de Zilu Godoi e Zezé Di Camargo.

"A gente falou: ‘Não vamos fazer nossos filhos passarem pelo que a gente passou. Vamos tentar manter respeito, amizade e carinho. A gente está junto nessa'", relembrou a atual namorada do ator e cantor Dado Dolabella.

