A famosa foi questionada por uma seguidora sobre o assunto no Instagram - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bianca Bin, atriz de 33 anos, falou sobre sua religião através das redes sociais. Na ocasião, a famosa foi questionada por uma seguidora sobre o assunto no Instagram.



"Bianca, qual é a sua religião. Só curiosidade!", perguntou a internauta. A atriz, então, explicou que, embora venha de uma família católica, atualmente, se identifica com outras religiões.

A artista explicou: "Me considero uma pessoa espiritualizada. Não tenho uma única religião. Acredito em muitas. O importante é religar. Não importa o meio. Fui criada na igreja católica e hoje me identifico muito mais com a filosofia budista e umbandista, por exemplo."

Bianca Bin fala sobre sua verdadeira religião (Foto: Reprodução/Instagram)

Bianca Bin, que fez sua estreia na TV em 2009, quando interpretou a protagonista Marina em Malhação, já atuou em diversas novelas famosas. Seu trabalho mais recente foi em Dona Beja, que estreia em 2025.

O post Bianca Bin abre o jogo sobre sua verdadeira religião foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.