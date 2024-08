Banda Fuzo abre show de 30 anos de Charlie Brown Jr. em Goiânia

No sábado (24/8), Goiânia recebe os brasilienses da banda Fuzo para abrir o show de Marcão Britto e Thiago Castanho em homenagem aos 30 anos de Charlie Brown Jr. (CBJR). A consagrada banda de rock brasileira promete um tributo ao legado do vocalista Chorão para os fãs. Clássicos como Zóio de Lula, Céu Azul e Só os Loucos Sabem estão no repertório da dupla.



O quarteto brasiliense afirma ser uma honra tocar na abertura do show de Marcão Britto e Thiago Castanho por ser uma grande influência para a banda: “Charlie Brown Jr. marcou nossa adolescência. Estamos ansiosos para sentir a energia da galera e ver a recepção das nossas músicas.” O grupo antecipa que o setlist incluirá músicas autorais e releituras de grandes hits que mesclam a identidade da Fuzo com a energia da atração principal.

Banda Fuzo (foto: Divulgação)

Marcão e Thiago descrevem que revisitar os clássicos da CBJR é sempre surpreendente: “É incrível ver que a nossa música continua tão viva, relevante e faz parte da vida de tantas pessoas.” Além do reconhecimento nacional e grandes turnês da banda, a dupla também celebra os ensinamentos dos anos de experiência de estar na cena underground.

Os artistas ressaltam que o tour é um convite para todos os fãs que tiveram a música do Charlie Brown como trilha sonora em algum momento de suas vidas. As novas gerações descobrem a discografia da banda nos serviços de streaming e mantém os shows sempre animados: “É a forma de nos sentirmos mais próximos de nossos irmãos Chorão e Champignon. Fazer rock no Brasil por si só é um grande desafio, mas nós somos uma banda de batalha e que sempre se move para frente.”





Serviço

Banda Fuzo abre para Marcão Britto e Thiago Castanho - 30 anos de Charlie Brown Jr

No sábado (24/8), a partir das 19h, na Arena Multiplace (Goiânia). Ingressos no site da Bilheteria Digital a partir de R$110. https://www.bilheteriadigital.com/marcao-britto-amp-thiago-castanho-turne-30-anos-charlie-brown-jr-24-de-agosto

Não recomendado para menores de 18 anos.

Saiba Mais Diversão e Arte Travis Scott é preso em Paris após briga com o guarda-costas

Travis Scott é preso em Paris após briga com o guarda-costas Diversão e Arte MC Durrony lança single ‘Agora é Fácil Criticar’

MC Durrony lança single ‘Agora é Fácil Criticar’ Diversão e Arte Piscina de Ondas recebe última edição de A volta dos anos 80