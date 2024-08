Jovem Dionísio traz para Brasília o show do segundo disco

Uma das bandas brasileiras mais presentes em tendências de TikTok nos últimos tempos, Jovem Dionísio volta a tocar em Brasília no primeiro show do segundo disco, intitulado Ontem eu tinha certeza (hoje eu tenho mais). Os meninos de Curitiba assumem a Infinu no sábado (17/8).

Esta é a primeira vez que eles tocam por conta própria em Brasília, visto que só se apresentaram em festivais. "A gente vai conseguir obter energia por inteiro. Desde que fomos a primeira vez, sonhamos em fazer isso na cidade", destaca o baterista Gabriel "Mendão" Mendes. "Esperamos essa troca de calor em Brasília para fazer essa noite ser muito linda e especial", complementa o guitarrista Rafael "Fufa" Mendes.

A banda acredita que conseguiu subir mais um degrau em relação ao que entregava para o público no primeiro álbum. "Tudo que a gente estava se propondo a contar no palco, a gente tem conseguido fazer de forma divertida e séria, despretensiosa e muito pretensiosa ao mesmo tempo", reflete Bernardo "Belni" Pasquali, vocalista da banda. "O pessoal pode esperar muita coisa nova, nosso show mudou bastante. A galera pode esperar de tudo mesmo", acrescenta Mendão.

Também será a chance dos brasilienses cantarem pela primeira vez que estão bonitinhos. Afinal, esta é a primeira passagem do grupo na capital desde que a faixa tô bem, conhecida pelo refrão: "você reparou que eu me arrumei/ ah tô bonitinho", fez sucesso nas redes sociais. A música foi usada por famosos e anônimos para danças de TikTok. "A banda é desligada do TikTok e das tendências, a gente nem usa tanto esses aplicativos. Então, foi engraçado ver nossos amigos chegando para gente e contando quem tinha feito dancinha. Teve até vídeo da Ivete com a Xuxa, foi uma loucura", conta Gustavo "Gugo" Karam, baixista e vocalista.