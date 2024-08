Banda Jovem Dionísio muda local de apresentação em Brasília; veja onde

Banda Jovem Dionísio está de volta com um lançamento misterioso - (crédito: Fernando Mendes/Divulgação)

Natural de Curitiba (PR), a banda Jovem Dionísio alterou o local de apresentação da turnê Cadeirada em Brasília. O show, que chega à capital federal no sábado (17/8), serve de apoio para o segundo álbum da banda, Ontem eu tinha certeza (hoje eu tenho mais), lançado em 10 de maio. Anteriormente prevista para ocorrer no Toinha Brasil Show (SOF Sul), a apresentação foi remanejada para a Infinu Comunidade Criativa (Asa Sul.) A banda Jovem Dionísio sobe ao palco a partir das 18h30.

Com direção artística de Vívian Kuczynsky, a turnê Cadeirada promete momentos de descontração dançante, com performance das conhecidas canções Ponto de exclamação, Algum ritmo e Acorda, Pedrinho. Jovem Dionísio, que é formada por Bernardo “Belni” Pasquali (vocal e guitarra), Gustavo “Gugo” Karam (vocal e baixo), Ber Hey (teclados) e os irmãos Gabriel “Mendão” Mendes (bateria) e Rafael “Fufa” Mendes, foi destaque entre as bandas independentes da última geração.

Ontem eu tinha certeza (hoje eu tenho mais) foi muito bem recebido pela crítica especializada ao propor uma mescla da sonoridade que o grupo fazia anteriormente, mas com uma pegada mais acelerada, com óbvias referências em Miami bass e R&B. Para a ocasião da turnê, os integrantes da Jovem Dionísio apostaram em macacões verde musgo e cinza para dar o tom da era mais recente da banda.

Serviço

Turnê Cadeirada

Próximo sábado (17/8), a partir das 18h30, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, bloco A, loja 67). Ingressos a partir de R$ 50 (lote promocional) + taxa no Meaple. Classificação indicativa: 18 anos.