Sesc Festclown 2024 abre inscrições para oficinas gratuitas

O Sesc Festclown realiza mais uma edição oferecendo workshops gratuitos ao público, entre os dias 15 e 18 d eagosto, no Sesc Bartolomeu Martins, em Ceilândia Norte. As inscrições para as oficinas já estão abertas e podem ser feitas por este link.

As oficinas são oferecidas tanto para pessoas que já trabalham com arte quanto para aqueles não tão experientes, mas interessados na área de atuação. Para realizar as atividades, o Sesc DF selecionou o ator francês Julien Cottereau, que trabalhava no Cirque du Soleil. Ele é um expert em mímica. Além dele, o artista argentino Fernando Cavarozzi, um dos ícones de palhaçaria de rua da América Latina, também conduz as atividades.

A grande novidade do Sesc Festclown é a oficina de ArtDrag, apresentada pelo artista transformista Victor Baliane. As aulas irão mostrar aos participantes cada etapa do processo de criação da arte Drag, do conceito artístico e da performance no palco. São 65 vagas para quatro oficinas. A carga horária varia entre duas e quatro horas. Todos os cursos são gratuitos e abertos ao público.





Serviço

Sesc Festclown 2024

Entre os dias 15/8 e 18/8 no Sesc Bartolomeu Martins, em Ceilândia Norte, a partir das 19h e 14h. Evento gratuito e aberto a todos os públicos.