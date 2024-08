Sessões gratuitas de puro amor: Cine Brasília apresenta '3x Truffaut'

Junto com a obra-prima Jules e Jim — Uma mulher para dois (1962) e com o leve teor da trama Na idade da inocência (1976), este último indicado ao Globo de Ouro melhor filme estrangeiro e ainda competidor a melhor filme no Festival de Berlim, outro título sublime assinado pelo diretor François Truffaut, A história de Adèle H. (1975), chega em reprise na tela do Cine Brasília (EQS 106/107). O artista considerado um dos maiores cineastas da França, precocemente falecido em 1984, assinou mais de 20 filmes até a morte aos 52 anos.



Para a mostra 3x Truffaut, sempre às 20h20, a entrada é franca. Na idade da inocência, atração de hoje (16/8), há um grupo de meninos que está às vésperas das férias e convive com novas e inesperadas emoções. Já Jules e Jim, a ser visto amanhã (17/8), tem no elenco os excepcionais Jeanne Moreau, Henri Serre e Oskar Werner num clássico que mostra as transformações e as surpresas dos sentimentos no pós-guerra.



Já A história de Adèle H., no domingo (18/8), traz a representação do devastador amor de Adèle, num sentimento não correspondido por militar em missão canadense. Adèle (filha do escritor Victor Hugo) se esvai em artimanhas solitárias para a conquista e atravessa o mar, sem ligar para o sofrimento. Junto com a bela fotografia de Nestor Almendros, há o roteiro doloroso assinado por Truffaut, Jean Gruault (o mesmo de Jules e Jim) e Suzanne Schiffman (A noite americana). Magistral, Isabelle Adjani logrou o raro feito, dividido com outras oito colegas do ramo, da indicação ao Oscar de melhor atriz, numa atuação em francês.