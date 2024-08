Carlos Ernest Dias se apresenta no CTJ Hall nesta sexta-feira (16/8)

O compositor, arranjador e oboísta Carlos Ernest Dias realizará o concerto gratuito Trilhas de uma moderna brasilidade musical, ao lado do pianista Evan Alexander Megaro, no CTJ Hall, na Casa de Thomas Jefferson, nesta sexta-feira (16/8), a partir das 20h. A entrada é gratuita. O espetáculo também será transmitido ao vivo no canal do youtube da Casa de Thomas Jefferson.

Um dos mais importantes músicos de sua geração, Carlos Ernest Dias vai apresentar ao público um repertório cheio de composições próprias e releituras ao lado de Evan Alexander Megaro. As canções mostram a versatilidade e o requinte dos dois artistas, explorando diferentes estilos eruditos e populares, tocando oboé, corne inglês e piano. A apresentação Trilhas de uma moderna brasilidade musical traz também uma vertente cultural denominada como moderna brasilidade musical.

Para ressuscitar os elementos do jazz, samba, choro, teatro musical, tango, entre outros, o concerto apresentará um grupo de composições de J. A. S. Callado, Moacir Santos, Pixinguinha, Radamés Gnatalli, Antônio Carlos Jobim, Ian Guest, Paulinho da Viola, César C. Mariano, Milton Nascimento e Edu Lobo. Jaime Ernest Dias, violonista e compositor, fará participação especial. O show acontece dentro do projeto Sextas Musicais da Casa Thomas Jefferson e tem o apoio da embaixada dos Estados Unidos.





Serviço

Trilhas de uma moderna brasilidade musical

Com Carlos Ernest Dias e Evan Alexander Megaro. Nesta sexta-feira (16/8), no CTJ Hall na Casa de Thomas Jefferson (706/906 Sul), a partir das 20h. Entrada gratuita.