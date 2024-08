Do DF, Thiago Guerrante está em Os outros, que chega ao Globoplay

Thiago Guerrante estava na academia quando recebeu o convite da produtora de elenco Letícia Naveira para realizar o teste da segunda temporada da série Os outros, que estreia nesta quinta-feira (15/8) no Globoplay trazendo o artista brasiliense no elenco principal.



Na descrição do personagem, Igor é um miliciano, homem de confiança e braço direito que trabalha para Sérgio, personagem de Eduardo Sterblicht que vem da primeira temporada ainda mais cruel.

De acordo com o intérprete, que é brasiliense, o objetivo não era vilanizar esse personagem, mas trazer um tom realista. "Ele, enquanto contraventor, estava acostumado a fazer o trabalho. No texto do teste, ele falava sobre ter executado uma pessoa, mas só fez isso porque recebeu ordens, não tinha culpa", defende.



O ator de 39 anos conta que, enquanto aguardava a resposta do teste feito, começou a ver a série de novo e, inspirando-se no trabalho de Edu Sterblicht, pensou: "o tom é outro, preciso tirar o peso desse personagem e trazer essa leveza na crueldade, esse sarcasmo cômico que o Edu trazia ali de forma tão genial na construção do Sérgio".

Mafioso italiano

Thiago decidiu, então, arriscar. Ele fez o mesmo texto, trazendo essas qualidades para um novo self-teste e, mesmo sabendo que isso não é comum, avisou à produtora que estava mandando um novo teste. "Uma hora depois, recebo a mensagem que havia sido aprovado", celebra.

As gravações se iniciaram em setembro de 2023 e finalizaram em janeiro de 2024. Para a construção de Igor, Thiago precisou tirar a barba, cortar o cabelo mais baixo, e o figurino, criado por Cao Albuquerque, deu um tom muito elegante para o personagem. "Tinha um tom de máfia italiana no ar, e isso me ajudou muito a dar vida ao Igor", conta.

Reencontro

Os outros marca o reencontro com a diretora artística Luísa Lima, diretora artística, a primeira que Guerrante na Globo, na série Nada será como antes, em 2016. "Ela nos alimenta e faz com que a gente se sinta muito confiante, tem essa capacidade de extrair o melhor da nossa expressão para que seja justa em cada cena, por vezes é uma indicação inusitada, mas sempre de forma inspiradora e assertiva", elogia.



O ator brasiliense vive no Rio de Janeiro há 20 anos. Na Globo, ele também atuou em Os dias eram assim (2017). Thiago é mestre em estudos contemporâneos das artes, formado em artes cênicas na CAL e em licenciatura em dança na Faculdade Angel Vianna.