Veja as curiosidades da vida de Silvio Santos, ícone da televisão

Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17/8), em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1). Com voz marcante e carisma, o apresentador deixou um legado imensurável ao país. Para além da trajetória de sucesso e longevidade na televisão, a vida do apresentador foi marcada por curiosidades.

Segundo o SBT, emissora fundada por Silvio, a música preferida dele era Eu sei que vou te amar, de Vinicius de Moraes. Já os cantores favoritos eram Roberto Carlos e Julio Iglesias.

Quando o apresentador não estava trabalhando, ele adorava assistir a filmes e ficar com a família. Silvio era casado com Íris Abravanel, tinha seis filhas: Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata, além de 14 netos.

Veja outras curiosidades de Silvio Santos:

Prato favorito: Silvio Santos comia de tudo, mas ele amava sorvete

Silvio Santos comia de tudo, mas ele amava sorvete Doce favorito: Silvio gostava de quase todos os doces, mas panetone e chocolate estavam entre os favoritos do apresentador

Silvio gostava de quase todos os doces, mas panetone e chocolate estavam entre os favoritos do apresentador Livro preferido: Silvio Santos adorava biografias em geral

Silvio Santos adorava biografias em geral Bichos de estimação: Silvio Santos teve nove cachorros: Gorda, Max, Farofa, Tito, Tita, Bolha, Orelhinha, Medroso e Chuca

Silvio Santos teve nove cachorros: Gorda, Max, Farofa, Tito, Tita, Bolha, Orelhinha, Medroso e Chuca Viagem inesquecível: Uma das viagens favoritas de Silvio Santos foi à África do Sul

Uma das viagens favoritas de Silvio Santos foi à África do Sul Roupa do dia a dia: camisa de manga curta, com bolso na frente, com calça ou bermuda eram as roupas favoritas do apresentador

camisa de manga curta, com bolso na frente, com calça ou bermuda eram as roupas favoritas do apresentador O domingo de Silvio Santos: Quando trabalhava no domingo, Silvio mantinha a rotina normal. Ele fazia exercícios matinais. Se estava de folga em casa, adorava passar horas na mesa do café da manhã com a família. Nos fins de semana, Silvio sempre lia a revista Veja. Ele também gostava de se divertir com jogos no computador.











































Silvio nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Lapa, Rio de Janeiro. Filho dos imigrantes Alberto Abravanel, de origem grega, e Rebeca Abravanel, de origem turca, ele começou a trabalhar como camelô aos 14 anos.

O apresentador estreou como apresentador na televisão em 1960, aos 30 anos, no programa Vamos Brincar de Forca, da TV Paulista. Em maio de 1976, ele inaugurou a TVS Rio de Janeiro — que no futuro se tornaria o SBT.

Em 1993, o Programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book como o programa mais duradouro da televisão brasileira.

Em 2020, com a pandemia da covid-19, Silvio Santos se afastou das gravações do programa por ser do grupo do risco. Ele retornou para a televisão em julho de 2021, mas logo depois acabou internado com covid-19 e deixou a televisão novamente. O último programa com Silvio Santos foi gravado em setembro de 2022.