Globo vai mudar programação para homenagear Silvio Santos

A TV Globo anunciou que vai mudar a programação desta sábado (17/8) para homenagear Silvio Santos, dono do SBT. O apresentador morreu nesta madrugada. Em comunicado oficial, a emissora concorrente lamentou a perda de Silvio: "O Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação e um dos seus maiores expoentes. Agradecemos ao Silvio tudo que fez pela televisão brasileira e enviamos nosso carinho à família, aos amigos, aos colaboradores e aos fãs".



A nota de pesar veio acompanhado da decisão da Globo de homenagear Silvio Santos com uma programação especial no fim de semana. Na noite deste sábado, será exibido um Globo Repórter especial sobre histórias da vida e da carreira do apresentador. O programa, segundo a emissora, iria ao ar em dezembro, no aniversário de Silvio Santos. Depois da exibição do Globo Repórter, a programação segue com Estrela da Casa e Altas Horas.

Legado celebrado



Assim que a morte de Silvio Santos foi anunciada, na manhã deste sábado, um plantão comandado pela jornalista Zileide Silva entrou no ar já no É de Casa. O Jornal Hoje também foi estendido e estão previstos plantões do Jornal Nacional em meio à exibição do Caldeirão com Mion. A emissora anunciou que o Globo Esporte e a Edição Especial estão cancelados, além da Sessão de Sábado.



No domingo as homenagens devem continuar. O Domingão do Huck terá edição especial ao vivo e a estreia da terceira temporada da Batalha do Lip Sync foi cancelada. O Fantástico também trará cobertura completa das homenagens e da repercussão da morte de Silvio Santos, que a nota oficial da Globo classifica como "um dos maiores comunicadores do Brasil".









































Veja a íntegra da nota da TV Globo:

TV Globo exibe Globo Repórter Especial sobre a vida do apresentador neste sábado, após ‘Renascer’



Em homenagem à imensa contribuição de Silvio Santos à comunicação e à televisão brasileira, a Globo terá uma programação especial neste fim de semana. Na noite deste sábado, a TV Globo exibe um ‘Globo Repórter especial’ sobre histórias da vida e da carreira do apresentador, que estava previsto ir ao ar em dezembro, no aniversário de Silvio Santos. Após o Globo Repórter, a programação segue com ‘Estrela da Casa’ e ‘Altas Horas’.



Desde que a morte do apresentador foi confirmada, na manhã deste sábado, a TV Globo abriu espaço para o jornalismo ao vivo, com um plantão comandado por Zileide Silva já no ‘É de Casa’. O ‘Jornal Hoje’ será estendido e o ‘Caldeirão com Mion’ vai ao ar, com entradas em todos os intervalos do plantão do ‘Jornal Nacional’, com Renata Vasconcellos e Cesar Tralli trazendo as últimas atualizações, informações e repercussões da morte do apresentador. O ‘Globo Esporte’ e a ‘Edição Especial’ estão cancelados, assim como a ‘Sessão de Sábado’.



Amanhã, o ‘Domingão do Huck’ terá uma edição especial ao vivo e, por isso, a estreia da terceira temporada da ‘Batalha do Lip Sync’ será adiada para o domingo da próxima semana. E, ao final do dia, o ‘Fantástico’ faz uma cobertura completa das homenagens e da repercussão da morte de um dos maiores comunicadores do Brasil.



Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2024