Corinthians, time de Silvio Santos, e outros clubes lamentam morte do apresentador

O Corinthians, time do coração de Silvio Santos, publicou uma homenagem ao apresentador nas redes sociais. O empresário, dono do SBT, morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos. Ele passou por várias internações desde o início deste mês.

“O Corinthians lamenta com pesar a morte de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos. Um dos maiores apresentadores da história do Brasil, Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo Timão. Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano”, compartilhou o clube.

Além do Corinthians, diversos outros clubes de futebol lamentaram a morte de Silvio, incluindo Vasco, Flamengo, Botafogo e Santos. Confira:

Vasco da Gama

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Senor Abravanel, o célebre e histórico apresentador e empresário Silvio Santos. Jamais esqueceremos quem viveu 93 anos levando felicidade para todos os brasileiros. Com sua voz marcante e sorriso único. O legado do maior comunicador da história deste país será eterno. Obrigado por tudo. Descanse em paz.”

Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do apresentador Silvio Santos, o maior comunicador da história da televisão brasileira. Os domingos sem Silvio Santos jamais serão os mesmos. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. Descanse em paz, Silvio.”

Santos

“Lamentamos profundamente a despedida de Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira. Sua história e seu legado serão sempre lembrados por todos os brasileiros. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs.”









































Botafogo

“Hoje nos despedimos de Silvio Santos, um ícone da comunicação e televisão brasileira. Com uma grande história de vida, Senor Abravanel marcou gerações e fez parte da família brasileira por décadas. O Botafogo e todo o país agradecem pelos momentos de alegria proporcionados através de seus programas e inesquecíveis bordões. Obrigado, Silvio!”.

Palmeiras

“A Sociedade Esportiva Palmeiras presta condolências à família e aos fãs do apresentador Silvio Santos, que faleceu neste sábado, aos 93 anos. Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, ele nos deixa um legado sem igual de dedicação ao trabalho e amor à vida. Nossos mais sinceros sentimentos neste momento de imensa saudade.”

Atlético

“O Galo lamenta a passagem do apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo. Ícone da televisão brasileira, Silvio Santos era sinônimo de alegria. Marcou a história da comunicação nacional e soube, como ninguém, captar o sentimento do povo. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos os brasileiros. Descanse em paz, Silvio!”.

São Paulo

“Com profunda dor e tristeza, o São Paulo Futebol Clube lamenta o falecimento de Silvio Santos, aos 93 anos, um dos maiores comunicadores da história do nosso país. Senor Abravanel foi responsável por fazer as manhãs, tardes e noites de milhões de brasileiros mais alegres. Seu legado é imensurável. Com todo o nosso carinho e sinceras condolências, desejamos força a todos os familiares, amigos e admiradores deste grande ídolo nacional. Silvio Santos será eterno em nossos corações.”

Fluminense

“O Fluminense FC lamenta profundamente a perda de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores e empresários da história do país. O apresentador faleceu neste sábado aos 93 anos, em São Paulo. O clube presta sua solidariedade aos amigos, familiares e aos inúmeros fãs e admiradores.

Tricolor de coração, Silvio Santos era fã e exaltava a equipe multicampeã do Fluminense do fim dos anos 1930 ao início dos anos 1940. Tinha como ídolos de infância no futebol Tim, Hércules, Romeu, Russo, Rongo e outros, que formavam o seu time de botão.”