O que é o Baú da Felicidade, de Silvio Santos, o 'homem do baú'

Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17/8), em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). Além da trajetória como apresentador, Silvio também ficou conhecido como o "homem do baú". Isso porque em 1959 ele registrou o Baú da Felicidade como a primeira empresa do grupo Silvio Santos.

Em 1958, Silvio Santos ganhou do amigo Manuel o Baú da Felicidade, que estava enfrentando problemas financeiros. Conforme a carreira de Silvio crescia na televisão, a empresa passou a crescer e a se estabilizar também.









































O objetivo do Baú era oferecer produtos aos clientes por meio de carnês pagos mensalmente, os quais davam a eles a possibilidade de reaverem o valor pago em produtos, além de concorrerem a prêmios. Os carnês eram vendidos em casas lotéricas, correios ou por meio de representantes, que abordavam as pessoas em suas residências oferecendo o produto.

"Os programas de auditório do SBT sempre deram grande destaque ao nome do Baú, cujos sorteios de prêmios e propagandas durante os intervalos fazem parte da grade deprogramação fixa da emissora", pontua o artigo Comunicação como ferramenta no gerenciamento de crise: o caso do Baú da Felicidade.

Atualmente, o carnê do Baú da Felicidade tem parceria com a Jequiti, rede de cosméticos criada por Silvio. A cada prestação de R$ 18 paga, o cliente tem direito a preencher e enviar dois cupons para concorrer a sorteios nos programas de televisão do SBT.