Florinda Meza, a Dona Florinda, lamenta morte de Silvio Santos

Florinda Meza, atriz que interpretou a Dona Florinda no seriado Chaves, lamentou a morte do apresentador Silvio Santos. "Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober", escreveu ela nas redes sociais, mencionando seu marido, Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chaves, que morreu em novembro de 2014.

"Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu", escreveu Florinda.

Chaves foi transmitido por décadas no SBT, levando entretenimento para diversas gerações de adultos e crianças. Os seriados mexicanos Chaves e Chapolin, transmitidos por 36 anos de forma ininterrupta no SBT, não teriam sido grandes sucessos no Brasil se não fosse por Silvio.

Nos anos 1980, a emissora era referência na transmissão de novelas mexicanas, muitas delas vindas da Televisa, a principal empresa de televisão do México. Na época, as séries eram um sucesso em toda a América Latina, exceto pelo Brasil e por Cuba. Silvio, então, convocou uma reunião de executivos para saber se exibiriam ou não os seriados no SBT.

Todos os executivos foram contra a veiculação tanto de Chapolin quanto de Chaves. No entanto, Silvio os contrariou, contratou uma empresa para dublar os episódios e colocou na grade da emissora. O primeiro episódio de Chapolin estreou em 20 de agosto de 1984 e alcançou altos índices de audiência, sendo somente superado por Chaves, que foi lançado no dia 24. Na ocasião, o seriado chegou a ultrapassar a Globo por alguns minutos e liderar a audiência.

Devido ao grande sucesso, os títulos se firmaram de vez na grade do SBT e atravessaram gerações de brasileiros. Os programas deixaram de ser exibidos em julho de 2020, devido a um desacordo de direitos autorais entre a Televisa e os herdeiros de Roberto Gómez Bolaños, que interpretou Chaves e Chapolin.