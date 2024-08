Confira quais novelas já foram produzidas por Silvio Santos e você não sabia

Reprodução / Internet Silvio Santos (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, que faleceu na madrugada deste sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo, possui um histórico gigantesco nas mais variadas áreas das telinhas, incluindo as novelas.

Leia também: SBT exibe hoje parte do documentário inédito sobre Silvio Santos

Em meados de 1974, o Dono do Baú fundou a empresa Estúdios Silvio Santos, que produziam suas atrações, além de realizar comerciais, coberturas jornalísticas, shows e a venda de programas para outras emissoras, incluindo folhetins.

As novelas foram introduzidas na produtora por volta de 1977, com O Espantalho, escrita por Ivani Ribeiro (1922-1995), sob direção de José Miziara, tendo exibição inicial na Record, posteriormente, na TVS e a extinta Rede Tupi – a última, por sua vez, de forma ilegal. Solar Paraíso (1978), de Roberto Monteiro, e dirigida por David Grimberg, também foi elaborada pela empresa.

Leia também: Hits de Ludmilla ganham versão MTG

De acordo com o livro A Fantástica História de Silvio Santos (2000), os Estúdios Silvio Santos foram responsáveis, também, pela produção das novelas Destino (1982), que inaugurou a dramaturgia no SBT, seguido de A Força do Amor (1982) e A Leoa (1982), tendo sido encerrada naquele ano.