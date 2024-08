Vestida de Silvio Santos, Ana Maria Braga homenageia ícone da TV brasileira

A apresentadora Ana Maria Braga começou a semana no Mais Você com uma homenagem ao apresentador Silvio Santos, que morreu no último sábado (17/8), aos 93 anos. No início do programa desta segunda-feira (19/8) a apresentadora apareceu com figurino marca registrada do apresentador e foi recebida pelo "auditório" formado pela equipe de produção ao som de música do programa de Silvio Santos.

Leia também: Confira quais novelas já foram produzidas por Silvio Santos e você não sabia

Ao longo do programa, artistas e pessoas desconhecidas prestaram homenagens ao apresentador e empresário. "Estamos celebrando a irreverência do nosso amado Silvio Santos", disse Ana Maria durante o programa.

Na redes sociais, ela compartilhou a produção do figurino e afirmou que não poderia começar a semana com outro tema. "O rei da comunicação na TV. Silvio Santos vem aí!".