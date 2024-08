Carlos Villagrán, o Quico, lamenta a morte de Silvio Santos

O ator e humorista mexicano Carlos Villagrán, conhecido por dar vida ao Quico no seriado Chaves, lamentou a morte do apresentador Silvio Santos. No Instagram, o artista publicou um vídeo homenageando o dono do SBT e prestando apoio aos familiares.

"Queridos amigos do Brasil, com muita dor me junto a vocês pelo falecimento de Silvio Santos. A todos nos tocou na alma, mesmo sendo de outro país, também sentimos. Se despedir desse senhor que foi uma lenda, pura amabilidade, me uno a dor de todos vocês e peço por ele, que o Senhor o receba com tudo isso, ele nos fará muita falta na terra. Com muito amor, acredito que esteja melhor lá. Um beijo para todos e sinto muito", disse ele.

Na legenda da publicação, o ator escreveu: "Com a nossa dor mais profunda. Enviamos à família de Dom Silvio Santos, e à emissora brasileira de televisão SBT, nossas mais profundas condolências por sua partida rumo à Glória de Deus".



Leia também: Silvio Santos é sepultado em São Paulo em cerimônia para a família

Hoje com 80 anos, Villagrán conquistou o coração dos brasileiros como o intérprete de Quico em Chaves. O programa foi transmitido fielmente por mais de três décadas no SBT, levando entretenimento para diversas gerações de adultos e crianças.



Florinda Meza, a Dona Florinda, também lamentou a morte do apresentador. Neste domingo (18/8), a atriz fez uma publicação, também nas redes sociais homenageando Silvio. "Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu".

Silvio Santos morreu no sábado (17/8), aos 93 anos. O empresário passou por diversas internações em São Paulo desde o início do mês. Ele deixa um legado imensurável como uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira.