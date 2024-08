Universal Pictures Brasil oferece cursos de dublagem infantojuvenil

Na última sexta-feira (16/8), a Universal Pictures Brasil anunciou a criação do Curso de Dublagem Infantojuvenil, voltado para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. A iniciativa faz parte do projeto de - Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) da empresa. O curso visa ensinar as técnicas de dublagem para jovens de comunidades cariocas, dando assim visibilidade aos novos talentos e consequentemente oportunidades. O projeto é feito em parceria com o Instituto Artístico Brasileiro (IAB).

O projeto não tem apenas como objetivo qualificar novos talentos, mas também expandir a inclusão e a diversidade nas dublagens locais. Durante o período de seis meses, oito crianças e adolescentes serão ensinados a partir de uma metodologia específica, pensada para fornecer um desenvolvimento completo dos alunos.

Serão oferecidas aulas de leitura, interpretação, adaptação de texto, articulação, projeção e impostação de voz, administradas pelos melhores profissionais de dublagem do mercado como professores. “Para nós da Universal é muito importante apoiar projetos como este. Além de fornecer suporte às crianças e famílias das comunidades, também estimulamos jovens talentos a ingressarem em um mercado que está em plena expansão no Brasil”, conta o Diretor Geral da Universal Pictures Brasil, Hernán Viviano, em nota.