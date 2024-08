Fundação Athos Bulcão recebe curso de cinema com Sérgio Moriconi

Do dia 23 a 27 de setembro, o professor e cineasta Sérgio Moriconi oferecerá o curso As Cidades e o Cinema, na Fundação Athos Bulcão. Dentro de uma carga horária de 10 horas, com encontros de segunda a sexta, das 19h às 21h, as aulas partem da ideia proposta no livro As cidades invisíveis, do escritor italiano Italo Calvino. Para participar, basta fazer a inscrição, que custa R$300, pelo Sympla.

O foco dos encontros será a discussão de como os centros urbanos vão além de simples cenários e se tornam elementos fundamentais nas narrativas cinematográficas. Também será abordado como cada diretor captura a essência das cidades em seus trabalhos, revelando seu simbolismo e influência nas histórias e nos indivíduos.

A obra de Calvino propõe que as metrópoles são mais que espaços físicos, são construções simbólicas que forjam a identidade dos habitantes. Filmes fantásticos, de ficção e experimentais de várias nacionalidades, como franceses, alemães e estadunidenses, serão mostrados durante as aulas.