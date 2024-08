Curso gratuito prepara alunos para vagas de graduação no exterior

JG Júlia Giusti*

Gabriela de Sá foi uma das participantes do Prep Program 2023-2024 e foi aceita na Universidade Stanford, na Califórnia (EUA) - (crédito: Divulgação)

A Fundação Estudar, organização sem fins lucrativos que cria oportunidades para impulsionar o potencial de jovens brasileiros, está com inscrições abertas para o Prep Program, curso gratuito que já preparou mais de 1.300 alunos para vagas de graduação em instituições de ensino do exterior, sendo 470 para as melhores do mundo, como Harvard, Yale, MIT e Stanford. O programa contempla várias áreas de estudo, como engenharias, humanidades, ciências sociais, tecnologia e relações internacionais. As inscrições para a edição 2025/2026 vão até 15 de setembro no site do Prep Program.

Para participar, o interessado deve estar no penúltimo ou último ano do ensino médio em 2024, além de estar se preparando para enviar a candidatura à universidade no ciclo 2025-2026. O programa também exige alto desempenho acadêmico ao longo do ensino médio, histórico de participação em atividades extracurriculares, não ter ingressado em nenhuma universidade, seja no Brasil ou no exterior, e não ser beneficiário de outros programas gratuitos de preparação para esse fim.

Os selecionados recebem mentoria de ex-participantes e orientações completas sobre o chamado application, processo de candidatura do aluno em uma universidade estrangeira, que é diferente do tradicional processo de vestibular no Brasil. As formações incluem palestras, simulados e materiais didáticos. Em caso de necessidade comprovada, a Fundação Estudar também concede auxílio-financeiro para os custos do processo de aplicação.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues