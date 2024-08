Ingressos para shows da última turnê de Gilberto Gil estão em pré-venda

A turnê de despedida do consagrado músico brasileiro Gilberto Gil já está com os ingressos da pré-venda disponíveis a partir de R$90 no site da Eventim. Datada para percorrer o Brasil a partir de março de 2025, Brasília receberá o show no dia 7 de junho do ano que vem, na Arena BRB. As últimas apresentações do multi-instrumentalista são intituladas de Tempo Rei e marcam a despedida do músico de 82 anos dos palcos.

A turnê inicia-se em Salvador, lugar de nascença do cantor, no dia 15 de março. O valor dos ingressos varia com o local de cada show. Gilberto Gil promete um passeio pelo tempo nas mais de seis décadas de carreira com interpretações das músicas consagradas. A pré-venda é exclusiva para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard e permanece até quinta-feira (22/8), seguida da venda aberta ao público geral.

Confira as datas e cidades da última turnê do músico baiano:

15 de março de 2025: Salvador (BA)

29 de março de 2025: Rio de Janeiro (RJ)

30 de março de 2025: Rio de Janeiro (RJ)

11 de abril de 2025: São Paulo (SP)

12 de abril de 2025: São Paulo (SP)

7 de junho de 2025: Brasília (DF)

14 de junho de 2025: Belo Horizonte (MG)

5 de julho de 2025: Curitiba (PR)

9 de agosto de 2025: Belém (PA)

15 de novembro de 2025: Fortaleza (CE)

22 de novembro de 2025: Recife (PE)