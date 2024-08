Netflix anuncia data de estreia da segunda temporada de Monstros

A Netflix anunciou a data de estreia da série de true crime Monstros. A segunda temporada da antologia, dessa vez com o caso real dos irmãos assassinos Menendez, será exibida a partir de 19 de setembro. A produção é um projeto de Ryan Murphy e Ian Brennan e explora a história de Lyle e Eric na condenação do assassinato dos pais, em 1996. A acusação afirmava que os irmãos queriam herdar a fortuna da família, mas eles alegam, até hoje, que o crime foi motivado por abusos físicos, emocionais e sexuais sofridos ao longo da vida. Os irmãos cumprem pena de prisão perpétua.

Após o sucesso da história do canibal americano Jeffrey Dahmer, protagonizado por Evan Peters, a série conta com novo elenco protagonizado por Javier Bardem e Chloë Sevigny. Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais narra o caso histórico que chocou o mundo, abriu caminho para a fascinação atual do público por true crime e, em troca, pergunta aos espectadores: quem são os verdadeiros monstros?





Confira o trailer da segunda temporada: