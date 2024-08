Fliparacatu divulga programação para segunda edição

A 2ª edição do evento promete uma programação com diversas atividades - (crédito: Reprodução)

A segunda edição do Festival Literário Internacional de Paracatu (Fliparacatu) ocorre entre 28 de agosto e 1º de setembro. Com o tema Amor, literatura e diversidade, o evento reunirá mais de 60 autores nacionais e internacionais no centro histórico. Exposições, debates, shows e projetos fazem parte da extensa programação.

O título de Autor homenageado deste ano será de Ailton Krenak, enquanto Lucas Guimaraens receberá o de Poeta homenageado. Com Krenak, o festival homenageia a ancestralidade e o convite para pensar no mundo sob a ótica dos povos originários. Guimaraens propõe uma pensamento poético perante a vida.

Palestras, debates e rodas de conversa estão marcadas para ocorrer no Auditório Afonso Arinos e na Casa Paracatu. Já a Livraria do Fliparacatu reunirá uma vasta seleção de títulos de diferentes gêneros e escritores disponíveis para a leitura. Estandes de artesanato e apresentações de chorinho e viola caipira também fazem parte da programação.

A exposição Muros invisíveis — professores negros também compõe o festival ao apresentar 21 retratos de professores negros da rede pública de ensino de Paracatu, com o objetivo homenageá-los. A mostra também será o tema do Prêmio de Redação e Desenho, em que os alunos deverão criar um texto ou ilustração a partir do acervo da exposição.

Outras mostras do Fliparacatu são Objetos de fé afro-brasileiros, do Museu do Oratório, e Vidas em cordel, do Museu da Pessoa. O primeiro trabalho traz peças religiosas que estiveram no espaço colonial, como senzalas e minas. Já no segundo, dezenove narrativas individuais, sendo cinco cordéis inéditos inspirados em personagens de Paracatu, serão apresentadas como obras literárias, literatura de cordel, ao mesmo tempo épicas e cotidianas. No penúltimo dia do evento, será realizada uma apresentação gratuita da Orquestra Ouro Preto.