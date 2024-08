As Fulô do Cerrado levam roda de forró para o Eixão do Lazer no domingo

As Fulô do Cerrado realizam rodas de forró abertas no Eixão do Lazer - (crédito: Divulgação/Vanessa Acioly)

O projeto Forródas Fulô, criado pela banda brasiliense As Fulô do Cerrado, realiza a segunda edição neste domingo (25/8) com oficinas, rodas de forró e apresentações musicais. As oficinas serão apresentadas no Departamento de Música da UnB no sábado (24/8) e no dia 21 de setembro, a partir das 10h. As rodas de forró estarão abertas ao público no Eixão do Lazer sempre aos domingos 25 de agosto e 8 e 22de setembro, a partir das 13h.

Forródas Fulô inicia as atividades com a convidada especial Maísa Arantes. No dia 8 de setembro, o projeto retorna com Letícia Fialho. Forródas Fulô se encerra no dia 22 de setembro com Thanise Silva fechando as apresentações musicais. Todas as rodas de forró apresentadas pela banda brasiliense As Fulô do Cerrado, estão abertas a quem quiser participar e tocar.

Além das rodas, o Forródas Fulô oferece também oficinas musicais. A primeira atividade será a Oficina de Pífano, realizada no sábado (24/8), com Samara Tokunaga, uma das integrantes do grupo, e com participação de Roberto Deusdará. A segunda é a Oficina de Pandeiro, realizada no dia 21 de setembro, com outra integrante da banda, Jéssica Carvalho. As atividades são feitas aos sábados no Departamento de Música da UnB.

Serviço

Forródas Fulô segunda edição

Domingo ( 25/8), a partir de 13h, no Eixão do Lazer (204 Norte). Entrada gratuita. As oficinas serão realizadas no sábado (24/8) e em 21 de setembro, a partir das 10h, no Departamento de Música da UnB, sala samambaia. Entrada gratuita.