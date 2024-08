Eliana confessa incômodo por críticas à sua aparência: "Morria de vergonha"

Reprodução/GNT Eliana

Eliana abriu o coração sobre alguns detalhes que lhe proporcionaram insegurança no início da carreira. Durante a exibição do Saia Justa, do GNT, na noite desta última quarta-feira (21), a apresentadora confessou que as críticas que recebia por sua testa e risada a deixavam extremamente incomodada.

"Morria de vergonha"

"Sempre falavam da minha testa grande e eu morria de vergonha. Podem ver, usei por muito tempo franjinha. Hoje em dia não estou nem aí, é sinal de inteligência", declarou a ex-contratada do SBT, que disse ter se acostumado acerca das críticas.

"O mesmo acontecia com minha risada. Aprendi a tirar sarro dela também. Não me importo com os memes que surgem", explicou Eliana. Ao longo da edição, ela aproveitou para prestar homenagem a Silvio Santos (1930-2024), que morreu no último sábado (17), e relembrou o que ela intitulou de maior ousadia com o apresentador e ex-patrão.

"Lembro que com três meses, o Silvio tirou meu programa do ar, no SBT. Fiquei escondida esperando ele passar para pedir uma oportunidade. Tinha uns 16, 17 anos. Falei: ‘Faço o que for, mas quero trabalhar’. Foi a minha maior ousadia por desespero. Mas se não fosse isso, não estaria aqui", contou ela.

