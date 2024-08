Show único de The Weeknd será transmitido no Youtube

The Weeknd se apresenta no Morumbi em 7 de setembro - (crédito: DIVULGAÇÃO )

Anunciado no início deste ano, The Weeknd traz novamente a turnê recorde After Hours Til Dawn ao Brasil. O show único tem data marcada para dia 7 de setembro, no Morumbi, e será transmitido ao vivo e gratuitamente no Youtube. A transmissão é em parceria com o Santander.

No fim de abril, o banco Santander lançou a plataforma Free, que engloba, além de benefícios para contas e cartões, o acesso de clientes e não clientes a diversas experiências, todas gratuitas. A campanha dialoga com a geração Z, impulsionando o jovem a viver os primeiros passos, mudanças e incertezas, as famosas novas experiências. O lançamento da plataforma também abraça o novo posicionamento da empresa, o Começa Agora.

Abel Tesfaye, conhecido pelo nome artístico The Weeknd, é um cantor, compositor, ator e produtor canadense. Vencedor de dois Grammys na categoria Melhor Álbum R&B Progressivo, o artista anunciou de forma enigmática seu mais novo álbum no início deste ano, que completa a trilogia ao lado de After Hours, lançado em 2020, e DAWN FM, lançado em 2022. O cantor já veio ao Brasil no ano passado com a mesma turnê e esgotou ingressos no Rio de Janeiro e São Paulo.