Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (26/8)

SEJAMOS COMPLETOS

Data estelar: Lua quarto minguante em Gêmeos.

Em nossa humanidade há aspectos monstruosos e sublimes, e nos acostumamos a pensar que seria necessário empreender uma luta sagrada contra nossos monstros interiores e exteriores para os erradicarmos, e isso tem parecido sensato, mas, vamos combinar, não muito efetivo, porque quanto mais lutamos contra as monstruosidades, mais essas parecem se fortalecer e de vez em quando nos enlouquecer.

Essa planta maravilhosa que é o lótus, com sua flor de incomparável beleza, finca suas raízes na lama profunda, na escuridão que preferimos imaginar que não existe, porque nos deliciamos com a flor sem pensar no processo que se deu para chegar a ela.

Amemos nossos monstros tanto quanto amamos nossas virtudes, talvez assim sejamos completos, sem nada fingir nem tampouco pretender.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Encaixar os sonhos na realidade do dia a dia é o desafio perpétuo de nossa humanidade, e não há, até hoje, uma fórmula que possa ser aplicada com eficiência a todos os casos. Cada situação precisa ser estudada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo que você deseja fazer agora envolve investimentos consideráveis, e por isso sua alma fica fazendo contas e achando que talvez não valha a pena seguir em frente. Entre o atrevimento e a adequação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante você agir para salvaguardar seus interesses, porém, mais importante ainda é que seus interesses particulares comunguem com os interesses de todas as pessoas envolvidas, e que os ganhos sejam compartilhados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Este é um daqueles momentos delicados em que a alma não sabe direito o que fazer, se abrir o jogo ou se continuar silenciando e esperar por um momento melhor para conversar. É um dilema difícil de resolver.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A bola está com você e não há de haver pressa alguma para continuar o jogo, porque não se trata de uma competição, mas de um processo complexo que envolve situações das quais nenhuma das pessoas envolvidas têm consciência ainda.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dentre todas as iniciativas possíveis, qual seria a mais eficiente e auspiciosa? Esse é o tipo de pergunta que não encontra resposta antecipada, mas sobre a marcha dos acontecimentos, tomando as iniciativas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que é silenciado é o tema mais importante do momento, e não deve haver pressa para colocar todas as cartas sobre a mesa, justamente porque o silêncio e a demora propiciam certo amadurecimento. Melhor assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Contemplar as pessoas fazendo jogadas temerárias e não fazer nada para as conter, essa é uma atitude que torna sua alma um tanto cúmplice do que acontecer. Seria interessante dar algum sinal pelo menos, isso sim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e, como sempre, se corre o risco de dispersar a energia, se satisfazendo com o entusiasmo do momento para, depois, nada demais nem de menos acontecer. Melhor isso não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As visões de um futuro possível e desejável estão ficando claras o suficiente para estimular sua alma a fazer algo concreto em nome de as aproximar do dia a dia. Não há necessidade de se precipitar com nada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É melhor você investigar a fundo essas suspeitas que foram levantadas, porque as pessoas costumam falar abertamente do que desconhecem enquanto silenciam aquilo que as compromete. Investigar é preciso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure aceitar as pessoas como elas são, com todos seus vieses e contradições, porque assim será mais fácil que elas, ou quaisquer outras, aceitem você também. Todo relacionamento é uma mutualidade, uma reciprocidade.