Sonic 3 chega aos cinemas brasileiros em dezembro com novo vilão

O ouriço mais rápido do mundo está de volta para uma nova aventura. Sonic 3: O Filme ganha o primeiro trailer, pôster oficial e data de estreia nos cinemas brasileiros. No dia 25 de dezembro, o público vai poder acompanhar as novas aventuras de Sonic, que enfrentará o novo vilão, Shadow, que terá a voz de Keanu Reeves.

No terceiro longa da franquia, Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra o novo e poderoso adversário, o vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram antes. A Equipe Sonic vai buscar uma aliança improvável na esperança de deter Shadow e proteger o planeta.

Escrito por Pat Casey, Josh Miller e John Whittington, Sonic 3: O Filme é dirigido por Jeff Fowler, que também assina o trabalho dos dois filmes anteriores. A produção é uma parceria entre a Paramount Pictures, a Original Film e a Sega Sammy Group. O longa, que estreia nos cinemas dia 25 de dezembro, estará disponível com acessibilidade pelo aplicativo GRETA.