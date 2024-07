'Estômago' terá cópia remasterizada lançada nos cinemas

O longa Estômago, do diretor Marcos Jorge, lançado em 2007, ganha exibições remasterizadas em 4K a partir do dia 1º de agosto. A reexibição prepara o público para o lançamento da continuação Estômago 2 - O poderoso chefe. A sequência do longa chega aos cinemas no dia 29 de agosto.

Lançado em 2008, Estômago, ganhou 39 prêmios, entre eles 16 internacionais. Atualmente, 16 anos depois, foi anunciada a continuação do filme, intitulado Estômago 2 - O poderoso chefe. A produção é uma coprodução Brasil e Itália, com cenas gravadas nos dois países e com diálogos nos dois idiomas.

Estômago 2- O poderoso chefe conta com a participação de Nicola Siri como Dom Caroglio, mafioso italiano que disputa o controle da penitenciária com Raimundo Nonato.