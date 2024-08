Cumieira realiza edição especial na Tenda da Tia Zélia neste sábado

Cumieira, evento que promove o encontro de culturas de matrizes africanas, realiza uma edição especial na Tenda da Tia Zélia neste sábado (31/08). A celebração promete um banho de axé no Samba Dobrado do STZ, com a participação especial de Ane Êoketu. O festejo começa às 18h.

A confraternização busca romper com o preconceito popular do terreiro, propagando o mesmo por meio do samba, respeitando a relação estreita entre os dois. Além disso, incentiva e impulsiona a economia criativa nascida nas Comunidades de Terreiro do Distrito Federal e Entorno, com a feira Kitanda de Terreiro. A exibição reúne, em média, 12 marcas empreendedoras por edição.

Nesta edição de agosto, o Cumieira Samba Pra Terreiro faz parceria com o Samba Dobrado da Tia Zélia na Vila Planalto. A programação conta com a Banda Patacori e com a discotecagem de DJ Odara Kadiegi. As últimas cinco edições foram realizadas no Bar Calaf.





Serviço

Cumieria - Samba Pra Terreiro

Edição Especial no Samba Dobrado da Tenda da Tia Zélia (Vila Planalto). Sábado (31/8), a partir das 18h.

Couvert de R$13