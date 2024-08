Sérgio Moriconi fará curso sobre cinema e cidades em setembro

Do dia 23 a 27 de setembro, o professor e cineasta Sérgio Moriconi oferecerá o curso As Cidades e o Cinema, na Fundação Athos Bulcão. Dentro de uma carga horária de 10 horas, com encontros de segunda a sexta, das 19h às 21h, as aulas partem da ideia proposta no livro As cidades invisíveis, do escritor italiano Italo Calvino. Para participar, basta fazer a inscrição, que custa R$300, pelo Sympla.

A ideia do curso surgiu há muito tempo, um pouco antes da pandemia. Sérgio selecionou filmes de diversos momentos do cinema e escolas da filosofia para ver qual influência o filme tem em cada período histórico. No livro de Calvino, textos curtos são acompanhados de títulos como As cidades e a memória, As cidades e os símbolos e As cidades e o céu, que inspiraram o cineasta a discutir os filmes a partir desses conceitos.



“Além da inspiração do livro, procurei enxergar como cada filme, em cada período histórico, usou as cidades. Eu quis transcender essa questão de que as cidades são apenas cenários dos filmes. Eu acho que quando o diretor escolhe uma cidade, já existe ali um conceito por trás”, ressalta Sérgio. Alguns dos filmes escolhidos são Dogville, do diretor Lars Von Trier, O homem com uma câmera (Dziga Vertov) e A ópera-Mouffe, de Agnès Varda.



“Brasília se encaixa maravilhosamente como uma cidade cinematográfica. Eu vou relacionar alguns dos filmes que eu vou apresentar com questões relacionadas à Brasília. Os títulos do Calvino, como As cidades e o céu e As cidades e a memória, se encaixam perfeitamente num filme que retratasse a capital ou cuja trama se passa em Brasília”, relata Sérgio Moriconi. As aulas acontecerão de segunda a sexta, das 19h às 21h e para participar, basta fazer a inscrição, que custa R$300, pelo Sympla.