Gloria Perez comenta 'Pé de chinesa', novela imaginária das redes; entenda

Uma nova obra da autora Gloria Perez, ou melhor, atribuída a ela, deu o que falar nas redes sociais nesta semana. Pé de chinesa, suposta nova novela das nove, tem elenco, abertura, música e até teaser, mas tudo isso não passa de uma grande brincadeira da internet. A piada acabou chegando até a escritora — que não tem nada a ver com a trama.

Os internautas "criaram" a trama de Pé de chinesa com inteligência artificial. A ideia é fazer uma piada com a quantidade de influencers que andam "tomando" os folhetins, além do aspecto "fora do comum" de outras novelas brasileiras. A história (fictícia) de Pé de chinesa vai ser protagonizada pelos ex-BBBs Jade Picon e Davi Brito, além da atriz Giovanna Antonelli, conhecida na web por já ter feito desde personagens árabes e até japoneses — eles só não sabem disso ainda. A novela ainda conta com um elenco de celebridades como Maya Massafera, Gkay, Fiuk e Pyong Lee.

Leo Martins, 35 anos, "criador" da trama, conta que começou a falar sobre a trama em foruns on-line, mas não esperava que fosse viralizar. Em entrevista à revista Caras, ele afirma que estava passando por um período difícil e interagia nos fóruns para se animar. Uma vez nas redes sociais, o meme já contou com a criatividade de diversos internautas, que adicionam novos nomes, enredos e muito humor. Com ajuda de ferramentas de inteligência artificial, Pé de chinesa já tem abertura, trilha sonora e até teaser.

Conheça o enredo

A novela, que se passa na China, tem esse nome devido a uma prática milenar da cultura chinesa, também conhecida como "Pé de Lótus", em que os pés das mulheres eram enfaixados com faixas apertadas para mudar o formato dos membros. Segundo Leo, a obra vai contar história de Mulan Benta, personagem vivida por Giovanna Antonelli, que teve os pés enfaixados por anos, até fugir e virar ortopedista para tratar outras vítimas da prática.

“Tinha lido um artigo sobre a prática do "pé de chinesa" ou pé de lótus, onde quebravam os pés de meninas por uma questão cultural na China, antigamente. Então me veio na cabeça que isso poderia ser uma novela da @gloriafperez, mas eu pensei ‘vai ser cancelada se não tiver atores realmente chineses’. E pensei numa novela toda politicamente incorreta. Me fez rir e postei a ‘notícia’”, contou o autor na conta oficial da obra.

Confira o teaser: