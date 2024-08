Filme de Coppola com Adam Driver ganha trailer inédito

Megalópolis, novo filme estrelado por Adam Driver, ganhou, nesta quinta-feira (29/8), um novo teaser com trailer inédito. Com direção assinada por Francis Ford Coppola, o longa-metragem será lançado exclusivamente nos cinemas brasileiros no dia 31 de outubro. O elenco conta com outros nomes de peso como Nathalie Emmanuel e Shia LaBeouf.

A trama segue a rivalidade entre Cesar Catilina, um artista genial a favor de um futuro utópico e idealista, e Franklyn Cicero, o ganancioso prefeito de Nova Roma, cidade palco da narrativa. Entre eles está Julia Cícero, que divide sua lealdade entre Cesar, seu pai, e Franklyn, seu grande amor. Está nas mãos de Julia decidir qual destino a humanidade merece.

O filme estreou mundialmente no Festival de Cinema de Cannes deste ano e disputou a Palma de Ouro.