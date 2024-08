Zé Manoel anuncia ‘Coral’, disco pautado em temas como amor e religião

O cantor e compositor pernambucano Zé Manoel se prepara para lançar Coral, mais novo projeto de inéditas desde Do meu coração nu (2020). Para o processo de produção do disco, o artista elencou um time de colaboradores especiais, com nomes de peso como Luedji Luna, Alessandra Leão, Liniker, Isadora Melo, Rafaela Acioli e Ubiratan Marques. Coral será lançado em 10 de setembro e acumula um total de 11 faixas. Menina preta de cocar, single escolhido para inaugurar o novo momento, vai estar disponível nas plataformas de música a partir do dia 6 do mesmo mês.

Entre os principais assuntos abordados pela música de Zé Manoel estão o amor e a religiosidade afro-brasileira, temas que aparecem entoados por uma mescla de estilos e gêneros musicais diversificados. Em Menina preta de cocar, por exemplo, o artista chama a atenção para a importância fundamental dos povos negro e indígena na construção da identidade nacional. Zé Manoel, além de cantor e compositor, é também pianista, atributo que o ajudou durante as sessões de produção do álbum, assinada por Bruno Morais.

Zé Manoel é um artista dotado de inúmeros talentos e impressiona pela capacidade de colecionar diferentes repertórios e trazê-los para dentro dos trabalhos. Exemplo disso é a forte presença da música regional — mais especificamente a nordestina — e o apelo para temáticas sensíveis e universais, capazes de emocionar o ouvinte.

Confira a lista de faixas de Coral:

Golden feat. Gabriela Riley Canção de amor para Johnny Alf Iyá Mesan feat. Alessandra Leão Lubi Prates feat. Luedji Luna Above the Sky Malaika feat. Luedji Luna Deságuo para emergir Piano fun feat. Bruno Morais Menina preta de cocar Coral Siriri feat. Caetana, Isadora Mello e Rafaela da Silva