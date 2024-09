Infinu recebe feira de quadrinhos com autores e publicações do DF

No sábado (7/9) e no domingo (8/9), das 12h às 19h, a Infinu recebe a 2ª Feira Raio Laser — Quadrinhos Além. Com entrada franca, a feira conta com autores do Distrito Federal e suas publicações, representando a cena de quadrinhos local. O evento reforça o compromisso da Raio Laser em divulgar, dialogar e apresentar os livros em quadrinhos para um novo público.

Entre os autores presentes, estão confirmados Guari, Jotape Dante, Lima Neto, Lucas Gehre, Patrick Martin, entre outros. Grandes editoras também estarão presentes no evento, como a Oto Livraria, com diversas opções de graphic novels, mangás e quadrinhos do Brasil afora. Durante os dois dias de feira, o ambiente contará com discotecagem de vinil com Alex Vidigal.

A feira ocupará a área externa da Infinu. A comunidade criativa conta com um calendário de eventos extenso, promovendo a disseminação da cultura na capital brasileira. As atividades são variadas, como apresentações ao vivo, festas, exposições, exibições de filmes e curtas-metragens.





Serviço

2ª Feira Raio Laser - Quadrinhos Além

Sábado (7/9) e domingo (8/9), de 12h às 19h, na área externa da Infinu (506 Sul, bloco A - Brasília). Acesso gratuito