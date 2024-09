Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (1º/9)

A RAIVA

Data estelar: Plutão reingressa em Capricórnio.

Se tua alma não estivesse de prontidão para encontrar um inimigo que mereça a raiva que sente, então serias imune à desinformação e as teorias de conspiração se apresentariam a ti como o que são de verdade, fábulas retorcidas, produto da engenharia social de pessoas pervertidas, cientes de que quanto mais divididas e enraivecidas as pessoas estejam, mais fácil será destruir o que deu tanto trabalho erguer.

Tua raiva não precisa de inimigos para se justificar, porque tua raiva nem é tua particularmente, ela navega ao longo das gerações como resultado da teimosia com que nossa humanidade se agarra à ignorância de nossa conexão com as hierarquias divinas, na ilusória tentativa de prescindir delas, mas ciente de que todo seu esforço continuará sendo eternamente em vão, por isso lhe produzindo raiva.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Falar abertamente do que acontece no seu interior não precisa acontecer exclusivamente no âmbito terapêutico, porque apesar de esse ser essencial, mais importante ainda é encontrar pessoas com quem conversar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você deve sempre defender seus interesses, mas com o cuidado de que esses não atropelem os interesses alheios nem muito menos produzam efeitos negativos para a maioria das pessoas envolvidas. Tudo em sua justa medida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante assumir a responsabilidade que lhe couber, mas cuide para não a ampliar tanto que sua alma acabe assumindo o ônus das coisas que outras pessoas teriam de ter feito. Cada quem deve carregar sua própria cruz.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem sempre é possível encontrar razões para o que se deseja fazer, há momentos em que a alma sente impulsos e se joga à vida sem nenhum tipo de cuidado. Para que serve isso? Sua alma precisa encontrar a resposta.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A pressão que as pessoas fazem para que você tome as iniciativas e fique na linha de frente há de ser administrada com muito cuidado, porque, afinal, é você que dará a cara e se exporá. Preserve sua saúde mental.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O estado de inércia de certas pessoas afeta negativamente seus empreendimentos, e isso precisa ser corrigido, mas de uma forma alegre e positiva, para que não aconteça de essa inércia grudar em você. Melhor isso não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os contrastes se tornaram tão gritantes que é muito difícil encontrar equilíbrio em qualquer dimensão existencial. É preciso aprender a surfar com destreza nessas ondas hostis e ameaçadoras do mundo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Justificar suas ações como resultado do que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer não é algo justo, nem com sua alma nem muito menos com essas pessoas. As ações empreendidas são da responsabilidade da alma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Do jeito que o mundo anda, de ponta-cabeça, não se pode esperar que as pessoas andem bem, não é mesmo? É importante ter isso em mente para ampliar a margem de compaixão e de solidariedade, apesar de tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É importante você ter clareza sobre suas reais prioridades, medidas essas com o coração, e não com a razão nem com o bom senso. O coração sabe do que realmente gosta, e essa é a justa medida para as prioridades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A alegria, paradoxalmente, é uma condição que deve ser levada a sério, para que a alma sempre a tenha por perto, e possa ser desfrutada, em vez de se lançar ao poço de ansiedade que é o favorito de nossa humanidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há coisas que se fazem no calor da emoção, sem pensar direito em tudo que está envolvido. Não se pode julgar com severidade uma atitude dessas, mas ao mesmo tempo tampouco se pode permitir que isso aconteça sempre.